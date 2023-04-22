Іспанія

Українець зі старту вийде на матч чемпіонату.

У рамках 30 раунду іспанської Ла Ліги Жирона у гостях зустрінеться із Вальядолідом.

Українець Віктор Циганков зіграє з перших хвилин у матчі — таке рішення прийняв головний тренер Жирони Мітчел.

Вальядолід: Масіп — Фресенда, Фернандес, Ель-Ямік, Ескудеро — Перес, Онгла, Мончу, Плата, Амалла — Ларін.

Запасні: Асенхо, Акінсола, Агуадо, Кенеді, Леон, Мачіс, Меса, Перес, Плано, Санчес, Роза, Санчес.

Жирона: Гассаніга — Каррера, Хуанпе, Бернарду, Мартінес — Ромеу, Вілья, Гарсія, Мартен, Циганков — Стуані.

Запасні: Карлос, Рікельме, Рейньєр, Кальєнс, Гутьєррес, Валері, Фуідас, Коуто, Артеро.

Матч між Вальядолідом та Жироною пройде 22 квітня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.