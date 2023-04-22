Іспанія

Команда українця втратила можливість піднятись вище у чемпіонаті.

У поєдинку 30 раунду іспанської Ла Ліги Вальядолід приймав на власному полі Жирону.

Український вінгер гостей Віктор Циганков вийшов на полі за стартового складу. Але у перші 15 хвилин тренер Жирони був змушений провести дві заміни через травми гравців.

Пропустила Жирона на 24 хвилині матчу. Мончу опинився ніким не прикритий у штрафному, отримав м'яч та пробив у нижній лівий кут воріт — 1:0.

У першому таймі Циганков був активний, намагався створити загрозу біля воріт суперника та знайти момент для партнерів, але захист Вальядоліда грав бездоганно. У другому таймі українець не виділявся.

Вальядолід - Жирона 1:0

Гол: Мончу, 24

Вальядолід: Масіп — Фресенда, Фернандес, Ель-Ямік (Санчес, 64), Ескудеро (Перес, 71) — Перес, Онгла, Мончу (Агуадо, 70), Плата (Меса, 90+1), Амалла (Мачіс, 70) — Ларін.

Жирона: Гассаніга — Каррера, Хуанпе, Бернарду, Мартінес (Артеро, 77) — Ромеу, Вілья (Валері, 5, Рікельме, 77), Гарсія (Рейньєр, 12), Мартен (Коуто, 77), Циганков — Стуані.

Попередження: Мартен, Амалла.