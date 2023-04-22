Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Сельту.

Колектив Карло Анчелотті без особливих проблем розібрався із суперником завдяки голам від Асенсіо та Мілітао.

Таким чином, Реал скоротив відставання від Барселони до восьми очок. При цьому, каталонці мають одну гру в запасі.

Реал – Сельта 2:0

Голи: Асенсіо, 42, Мілітао, 48.

Реал: Куртуа – Начо, Мілітао, Рюдігер, Камавінга – Вальверде, Чуамені, Себальос (Модрич, 81) – Асенсіо (Васкес, 76), Бензема, Вінісіус (Родріго, 81).

Сельта: Вільяр – Васкес (Медрано, 78), Тапіа, Нуньєс, Галан (Сведберг, 73) – Соларі (Серві, 46), Вейга (Пасієнсія, 63), Бельтран, де ла Торре – Аспас, Сеферович (Оскар, 63).

Попередження: Себальос – Васкес, Галан.