Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 22 квітня 2023 року, 19:30.

У рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж Вальядолідом та Жироною.

Гості з Віктором Циганковим у стартовому складі з перших хвилин здійснили спробу взяти контроль над грою у власні руки, проте все, на що вистачило Жирону в підсумку — невеличка перевага над суперниками за контролем м’яча та пара непоганих випадів.

Вальядолід при цьому награв на результативний постріл Мончу посеред першого тайму, а вже після перерви в суто захисній побудові віддав м’яч на поталу суперникам. Як показав досвід другої половини гри, команда Мічела явною перевагою скористатись не змогла.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вальядолід — Жирона в іспанській Ла Лізі:

Вальядолід — Жирона 1:0

Гол: Мончу, 24

Вальядолід: Масіп — Фресенда, Фернандес, Ель-Ямік (Санчес, 64), Ескудеро (Перес, 71) — Перес, Онгла, Мончу (Агуадо, 70), Плата (Меса, 90+1), Амалла (Мачіс, 70) — Ларін.

Жирона: Гассаніга — Каррера, Хуанпе, Бернарду, Мартінес (Артеро, 77) — Ромеу, Вілья (Валері, 5, Рікельме, 77), Гарсія (Рейньєр, 12), Мартен (Коуто, 77), Циганков — Стуані.

Попередження: Мартен, Амалла