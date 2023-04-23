Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.

Каталонська Барселона зіграє домашній матч у рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Атлетіко на Камп Ноу.

Хаві, після нічиєї проти Хетафе (0:0), залучив до стартового складу Алонсо в парі центральних захисників, тоді як де Йонг повернеться до трійки в центрі поля, а Ферран зіграє ліворуч в атаці.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над Альмерією (2:1), використав із перших хвилин Савича в трійці центральних оборонців, тоді як Вітсель повернеться до центру поля, де також з'явиться Лемар.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — де Йонг, Бускетс, Гаві — Рафінья, Левандовські, Торрес.

Запасні: Пенья, Тенас, Педрі, Фаті, Пенья, Альба, Кесс’є, Гарсія, Торре, Аларкон, Ямал.



Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Савич, Ермосо, Карраско — Де Пауль, Вітсель, Лемар — Корреа, Грізманн.

Запасні: Грбич, Регілон, Доерті, Морено, Коке, Сауль, Барріос, Мората.



Гра Барселона — Атлетіко почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.