Іспанія

Футболіст ще два роки носитиме футболку клубу.

Атлетік Більбао на своєму сайті офіційно оголосив, що продовжив контракт із захисником Іньїго Лєкуе.

29-річний гравець, контракт якого завершувався влітку, поставив підпис під новою угодою до літа 2025 року.

Лєкуе зіграв 207 матчів за першу команду Атлетіка та є одним з віце-капітанів Більбао. Він приєднався до клубу у 2013 році з академії Басконії.

"Залишитися в клубі мого життя — це все. Клуб, у якому я ріс із дитинства, членом якого я себе вважаю, і можливість відсвяткувати десятиліття, граючи у футболці Атлетіка — є джерелом щастя та гордості для мене та людей, які мене люблять", — сказав футболіст.