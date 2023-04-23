Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках 30 раунду іспанської Ла Ліги Валенсія у гостях зустрічалась із Еільче.

У першому таймі поєдинку гості змогли забити два рази. На 19 хвилині після гольової передачі від Кавані відзначився Ліно. А на 42 хвилині Гонсалу Верду з Ельче відправив м'яч у свої ворота.

Таким чином Валенсія завдяки перемозі має 30 очок в активі але залишається у зоні вильоту на 18 місці. Ельче вже, напевно, не має надії залишитись у Ла Лізі — 13 очок і останнє місце.

Ельче — Валенсія 0:2

Голи: Ліно, 19, Верду (АГ), 42

Ельче: Бадія — Тете (Хосан, 81), Верду (Роко, 47), Маскарель, Бігас (Бланко, 17), Клерк — Гуті (Кольядо, 64), Дональд, Фідель — Мілья (Меркау, 64), Боє.

Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Озкачар, Діакабі, Габріель Пауліста, Фулькьє — Алмейра, Ніко (Морено, 46), Муса (Лопес, 82) — Ліно (Марі, 72), Кавані (Лато, 72).

Попередження: Клерк, Дональд, Муса, Тете.