Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.
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23 квітня 2023, 16:59
У рамках 30 раунду іспанської Ла Ліги Валенсія у гостях зустрічалась із Еільче.
У першому таймі поєдинку гості змогли забити два рази. На 19 хвилині після гольової передачі від Кавані відзначився Ліно. А на 42 хвилині Гонсалу Верду з Ельче відправив м'яч у свої ворота.
Таким чином Валенсія завдяки перемозі має 30 очок в активі але залишається у зоні вильоту на 18 місці. Ельче вже, напевно, не має надії залишитись у Ла Лізі — 13 очок і останнє місце.
Ельче — Валенсія 0:2
Голи: Ліно, 19, Верду (АГ), 42
Ельче: Бадія — Тете (Хосан, 81), Верду (Роко, 47), Маскарель, Бігас (Бланко, 17), Клерк — Гуті (Кольядо, 64), Дональд, Фідель — Мілья (Меркау, 64), Боє.
Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Озкачар, Діакабі, Габріель Пауліста, Фулькьє — Алмейра, Ніко (Морено, 46), Муса (Лопес, 82) — Ліно (Марі, 72), Кавані (Лато, 72).
Попередження: Клерк, Дональд, Муса, Тете.