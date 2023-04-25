Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 31-го туру Прімери, який пройде 25 квітня та розпочнеться о годині 20:30.

У рамах 31-го туру Прімери зійдуться Жирона та Реал. Протистояння повинно бути доволі результативним.

ЖИРОНА — РЕАЛ

ВІВТОРОК, 25 КВІТНЯ, 20:30. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТІЛІВІ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВЬЄР ВІЛЬЯНУЕВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Перемога над Сельтою вийшла впевненою для команди зі столиці Іспанії. Потрібно спробувати розвинути перевагу у наступному поєдинку з Жироною.

Каталонці ж провели невдалий матч з Вальядолідом та хочуть довести зворотнє. Про жоден виліт мова не йде, проте потрібно завершувати сезон на мажорній ноті.

На виїзді Реал програв цьому супернику лише одного разу. В сезоні-2017/18 Стуані та Португеза несподівано принесли команді перемогу.

В інших зустрічах були впевнені перемоги навіть з великими рахунками у виконанні команди з Мадрида. Скоріше всього, так буде й цього разу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Техада — Ромеу — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Рікельме — Стуані

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Модрич, Чуамені, Кроос — Асенсіо, Родріго, Вінісіус

Не зіграють: Рока, Б. Гарсія, Еррера, Кебе, Тоні — Алаба, Бензема, Камавінга, Менді, Себальйос

Під питанням: А. Гарсія, Лопес — ..

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ