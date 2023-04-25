Іспанія

28-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у каталонському клубі.

Емерік Лапорт незадоволений своїм перебуванням у Манчестер Сіті, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 28-річний захисник хоче перейти до Барселони. Він готовий піти на зниження заробітної плати задля переходу до каталонського клубу.

Однак перехід іспанця до Барселони залежить і від фінансової ситуації – каталонському клубу потрібно скоротити зарплатний фонд.

Якщо Лапорту не вдасться перейти до Барселони, він має ще кілька варіантів – інтерес до нього виявляють Мілан, Ювентус і Ньюкасл. Також не виключений варіант із поверненням в Атлетік Більбао.

Цього сезону Лапорт провів 19 матчів і відзначився одним асистом.