Футболісти повернуться до складу на майбутню гру.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
25 квітня 2023, 17:24
Головний тренер Барселони Хаві розповів, що захисник Андреас Крістенсен та нападник Усман Дембеле потраплять у заявку команди на матч 32 туру чемпіонату Іспанії з Бетісом.
"Дембеле та Крістенсен потраплять у заявку на матч з Бетісом. Вони обидва перебувають на фінальній частині відновлення", — наводить слова Хаві Marca.
Зазначимо, що найближчий матч Барселона проведе 26 квітня проти Райо Вальєкано на виїзді. Гра розпочнеться о 23:00.
Матч проти Бетіса відбудеться 29 квітня о 22:00.