Іспанія

Футболісти повернуться до складу на майбутню гру.

Головний тренер Барселони Хаві розповів, що захисник Андреас Крістенсен та нападник Усман Дембеле потраплять у заявку команди на матч 32 туру чемпіонату Іспанії з Бетісом.

"Дембеле та Крістенсен потраплять у заявку на матч з Бетісом. Вони обидва перебувають на фінальній частині відновлення", — наводить слова Хаві Marca.

Зазначимо, що найближчий матч Барселона проведе 26 квітня проти Райо Вальєкано на виїзді. Гра розпочнеться о 23:00.

Матч проти Бетіса відбудеться 29 квітня о 22:00.