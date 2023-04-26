Іспанія

Представник африканського континенту може підсилити захист команди Хаві.

Каталонська Барселона в поточному сезоні на внутрішній арені відзначається суттєвими успіхами в грі в захисті власних воріт, проте головний тренер "блаугранас" Хаві все одно хоче приділити чималу увагу підсиленню саме цієї ланки під час прийдешньої літньої трансферної кампанії.

Придбання центрального оборонця баскського Атлетіка Іньїго Мартінеса — основна мета іспанського фахівця влітку цього року, проте Барса готує й резервний варіант на випадок, якщо таки не вдасться домовитись із "левами".

З метою пошуків клуб звернувся до завжди багатої на талановитих виконавців бельгійської Ліги Жюпіле, де в складі Брюгге виступає 20-річний івуарійський центральний захисник Абакар Сілла.

Як повідомляє іспанська преса, стрімкий прогрес африканського виконавця зумовлює підняття його вартості на трансферному ринку, що наразі складає 9 млн євро, тож не факт, що "синьо-гранатові" наважаться через фінансові проблеми забезпечити його перехід саме цього, а не наступного року.

Тим часом Сілла зіграв у дебютному сезоні за Брюгге 24 матчі, забивши один м’яч у Лізі чемпіонів УЄФА у ворота леверкузенського Баєра.