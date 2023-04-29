Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 32-го туру Прімери, який пройде 29 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах 32-го туру Прімери зійдуться Барселона та Бетіс. Протистояння повинно бути вельми цікавим.

БАРСЕЛОНА — БЕТІС

СУБОТА, 29 БЕРЕЗНЯ, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КАРЛОС ДЕЛЬ СЕРРО ГРАНДЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона й Бетіс вміють видавати цікаві поєдинки. Може вигравати різна сторона, проте забивається багато голів і загалом поєдинки виходять чудовими.

До того ж прямо зараз вирішується багато турнірних питань. Команда з Андалусії активно бореться за потрапляння до четвірки, втратила багато очок та повинна почати стабільно набирати їх.

Каталонці мають комфортну перевагу, проте все одно краще не доводити справу до скорочення пунктів Реалом. Словом, буде захопливий непоганий поєдинок.

На власному полі Барселона часто громить суперника. 36 голів забито, проте й суперник забив більше десятка голів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педрі — Рафінья, Левандовські, Гаві

Бетіс: Сілва — Абнер, Гонсалес, Феліпе, Міранда — Карвальо, Гуардадо — Перес, Каналес, Санчес — Іглесіас

Не зіграють: Аларкон, Крістенсен, Роберто — Руїс, Сабалі, Фекір, Хуанмі

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