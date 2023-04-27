Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 квітня 2023 року, 20:30.
Вільярреал - Еспаньйол, Getty Images
27 квітня 2023, 22:59
У грі 31-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал впорався з Еспаньйолом у напруженому матчі.
Відзначимо, що дубль на свій рахунок записав Капу.
Огляд матчу:
Вільярреал – Еспаньйол 4:2
Голи: Капу, 53, 90+2, Парехо, 63, Джексон, 80 — Пауадо, 45, Хоселу, 73.
Вільярреал: Рейна, Фойт, Манді, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 90), Капу, Парехо, Ло Чельсо (Терратс, 90), Піно, Чуквуез, Джексон (Алекс Баена, 90).
Еспаньйол: Пачеко, Калеро (Кеддарі, 76), Серджі Гомес, Монтес, Хіль, Дардер, Баре (Експосіто, 67), Вінісіус Коста (Меламед, 85), Пуадо (Педроса, 85), Хоселу, Брейтуейт.
Попередження: Джексон (16), Калеро (40), Піно (58), Пуадо (58), Монтес (62), Хіль (77).
Вилучення: Експосито, 90+5.