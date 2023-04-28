Захисник знає, що не гратиме під керівництвом Анчелотті.
АЛЬВАРО ОДРІОСОЛА, GETTY IMAGES
28 квітня 2023, 00:39
Альваро Одріосола розглядає можливість відходу з Реалу, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, захисник розуміє, що доки команду тренує Карло Анчелотті, регулярної ігрової практики у нього не буде.
Реал готовий продати 27-річного футболіста у літнє міжсезоння. За чутками, інтерес до Альваро виявляє Сосьєдад.
Цього сезону Одріосола відіграв лише два матчі за мадридську команду в Ла Лізі.