Іспанія

Захисник знає, що не гратиме під керівництвом Анчелотті.

Альваро Одріосола розглядає можливість відходу з Реалу, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, захисник розуміє, що доки команду тренує Карло Анчелотті, регулярної ігрової практики у нього не буде.

Реал готовий продати 27-річного футболіста у літнє міжсезоння. За чутками, інтерес до Альваро виявляє Сосьєдад.

Цього сезону Одріосола відіграв лише два матчі за мадридську команду в Ла Лізі.