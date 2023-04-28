Іспанія

Клуб почав рахувати кошти, які витрачає на повсякдення.

Фінансові проблеми Барселони продовжують бути актуальною темою у медійному просторі на сьогоднішній день.

Клуб планує зробити влітку декілька трансферів. У тому числі в плани "синє-гранатових" входить повернення Ліонеля Мессі на Камп Ноу.

Проте для цього їм варто рахувати гроші. Так боси Барси вирішили закрити телеканал Barca TV після закінчення сезону.

Акт скорочення витрат на телевізійний продукт був пов’язаний із заощадженнями по всіх напрямках, щоб вивільнити гроші для інвестування в головну команду. Хоча Барселона не назвала жодних офіційних причин закриття, це має логічне підґрунтя, повідомляє ESPN.

Понад 120 співробітників, включаючи ведучих, журналістів і операторів, втратять роботу, коли в кінці червня закінчиться поточний контракт з компанією Telefonica, яка контролює роботу каналу.

Каталонському клубу також досі належить 51% Barca Studios, яка в минулому випускала документальні фільми, але також зосереджена на блокчейні, NFT, цифрових активах і стратегіях Web3.