Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Ельче вдома розгромив Райо. Флоріан Лежен отримав пряму червону картку в середині першого тайму.

Чисельну перевагу вдалося реалізувати в другій половині зустрічі. Це не допомогло команді враховуючи її нинішнє положення, проте частково наблизило до конкурентів по таблиці.

Ельче — Райо 4:0

Голи: Моренте, 45, Боє, 52, Фідель, 53, Гумбау, 72

Ельче: Бадія — Хосан, Магальян, Лещук (Верду, 69), Клерк — Моренте, Дональд, Гумбау (Гуті, 73), Фідель (Кольядо, 70) — Боє (Понсе, 74), Мілья (Меркау, 73)

Райо: Дімітрієвські — Балью, Лежен, Катена (Валентін, 63), Ф. Гарсія — Сісс (Де Томас, 62), Комесанья — Санчес, Паласон (Трехо, 62), А. Гарсія (Мумін, 46) — Камельйо

Попередження: Клерк — А. Гарсія

Видалення: Лежен