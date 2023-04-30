Наступна гра без пропущених м’ячів стане рекордною.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
30 квітня 2023, 12:33
Каталонська Барселона напередодні обіграла севільський Бетіс у рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги, продовживши свій рух до чемпіонського титулу.
Барселона — Бетіс 4:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Прогрес команди Хаві в поточній кампанії на внутрішній арені було б важко уявити без надійної гри в захисті — за 32 матчі "блаугранас" пропустили всього 11 голів.
Левова частка цього здобутку належить німецькому воротареві Марку-Андре тер Штегену, для якого домашній матч проти Бетіса став 24 у сезоні без пропущених голів.
За цим показником досвідчений голкіпер зрівнявся з колишнім воротарем Барси Клаудіо Браво, якому до цього належав рекорд за кількістю "сухих" матчів за сезон у рамках Ла Ліги в складі каталонського колективу.
У наступному турі Барселона проведе домашню зустріч проти Осасуни.