Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 29 квітня 2023 року, 22:00.
Барселона — Бетіс, Getty Images
30 квітня 2023, 09:45
Барселона у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромила Бетіс (4:0).
Перемогу команді Хаві принесли забиті м'ячі у виконанні Крістенсена, Левандовські, Рафіньї та Родрігеса, який зрізав сферу у свої ворота.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Бетіс в Ла Лізі:
Барселона — Бетіс 4:0
Голи: Крістенсен, 14, Левандовські, 36, Рафінья, 39, Родрігес, 82 (авт.)
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен (Алонсо, 59), Бальде — Педрі (Кесс’є, 73), Бускетс, де Йонг (Фаті, 60) — Рафінья (Дембеле, 73), Левандовські, Гаві (Ямал, 83).
Бетіс: Сілва — Монтоя, Песселья, Луїс Феліпе (Гонсалес, 12), Міранда (Хоакін, 64) — Родрігес, Карвалью — Енріке, Айозе (Абнер, 63), Каналес (Хуанмі, 75) — Вілліан Жозе.
Попередження: Гонсалес