Іспанія

Колектив Кіке Сетьєна здобув важливу перемогу над командою з Віго.

У рамках 32 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал вдома зустрічався із Сельтою.

Джексон у перші 12 хвилин зробив перевагу для "жовтої субмарини", забивши два голи. Після цього був незабитий пенальті від Парехо та гол у відповідь від Ларсена — 2:1.

На 70 хвилині Вільярреал забив втретє. Рамон Терратс переграв Вільяра. Цей гол виявився останнім — 3:1.

Вільярреал - Сельта 3:1

Голи: Джексон, 2, 12, Терратс, 70 — Ларсен, 29

Нереалізований пенальті: Парехо, 26

Вільярреал: Рейна — Фойт, Манді, Торрес, Морено — Парехо, Капу (Баена, 64), Чуквезе (Хассан, 63), Ло Чельсо (Терратс, 46), Піно (Педраса, 85) — Джексон (Трігерос, 75).

Сельта: Вільяр — Галан, Айду, Нуньєс, Васкез — де ла Торре, Тапія (Бельтран, 63), Арнаїс (Вейга, 63), Серві (Родрігес, 72) — Сеферовіч (Аспас, 63), Ларсен (Пасіенсія, 79).

Попередження: Капу, Сеферовіч, Тапія, Нуньєс, Васкез.