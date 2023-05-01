Іспанія

Реал і тут опинився на другому місці.

Напередодні відбувся матч двадцять сьомого туру жіночого чемпіонату Іспанії поміж каталонською Барселоною та Уельвою, за підсумком якого перемогу святкували представниці "блаугранас".

Цей успіх дозволив команді Жонатана Жиральдеса здобути 78 очок у турнірній таблиці та стати недосяжними для своїх переслідувачів ще за три тури до завершення національної першості.

Другими наразі є представниці мадридського Реала, які відстають на 10 пунктів, тоді як у каталонок ще є перенесена гра проти Севільї в запасі.

Окрім цього, варто звернути увагу, що Барса не програла в жодному з 26 матчів на шляху до трофею, а її поточна різниця забитих та пропущених м’ячів просто вражає — 108:5, тоді як у Реала — 74:22.

До завершення сезону команда Жиральдеса зіграє проти Реала Сосьєдад, Севільї, Атлетіка та Мадрида КФФ.