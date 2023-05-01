Реал і тут опинився на другому місці.
twitter.com/FCBfemeni
01 травня 2023, 13:30
Напередодні відбувся матч двадцять сьомого туру жіночого чемпіонату Іспанії поміж каталонською Барселоною та Уельвою, за підсумком якого перемогу святкували представниці "блаугранас".
Цей успіх дозволив команді Жонатана Жиральдеса здобути 78 очок у турнірній таблиці та стати недосяжними для своїх переслідувачів ще за три тури до завершення національної першості.
Другими наразі є представниці мадридського Реала, які відстають на 10 пунктів, тоді як у каталонок ще є перенесена гра проти Севільї в запасі.
Окрім цього, варто звернути увагу, що Барса не програла в жодному з 26 матчів на шляху до трофею, а її поточна різниця забитих та пропущених м’ячів просто вражає — 108:5, тоді як у Реала — 74:22.
До завершення сезону команда Жиральдеса зіграє проти Реала Сосьєдад, Севільї, Атлетіка та Мадрида КФФ.