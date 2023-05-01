Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Мальорка не втримала перемогу із Атлетіком. Господарі відкрили рахунок на початку другого тайму, проте на завершальному етапі матчу гості реалізували пенальті.

Мальорка не зуміла наблизитися до конкурентів та залишилася на одинадцятому місці. Атлетік зупинився поруч з зоною єврокубків.

Мальорка — Атлетік 1:1

Голи: Лі Кан Ін, 58 — І. Вільямс, 90, пенальті

Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт, Райльо (Гаджикадунич, 67), Копете, Хауме — Морланес (Санчес, 85), Галаррета, Лі — Мурікі (Кадевере, 85), Ндіає (Родрігес, 73)

Атлетік: Агірресабала — Паредес, Вівіан, Альварес (де Маркос, 66), Берчіче — Еррера (Саррага, 66), Весга (Гарсія, 75) — І. Вільямс, Гарсія, Беренгер (Дйало, 75) — Гурусета (Н. Вільямс, 46)

Попередження: Райльо, Мурікі, Маффео, Галаррета — Берчіче, Н. Вільямс