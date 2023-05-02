Іспанія

Півзахисник, ймовірно, змінить клуб наступного літа.

Джуд Беллінгем веде переговори з Реалом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, незважаючи на переговори, англієць ще не ухвалив остаточного рішення.

Однак Джуд вважає Реал найкращим варіантом для продовження кар'єри. Представники мадридської команди відвідували Німеччину, щоб переконати 19-річного гравця вибрати Реал.

У поточному сезоні Беллінгем провів 40 матчів у всіх турнірах за Боруссію Дортмунд: на його рахунку 11 голів та 7 асистів.