Іспанія

Український вінгер Віктор Циганков, ймовірно, продовжуватиме працювати під керівництвом Мічела.

Жирона, яка виступає в іспанській Ла Лізі, планує підписати зі своїм головним тренером Мічелом новий довгостроковий контракт, який буде розрахований до літа 2026 року.

Цю інформацію в коментарі для Sport.es підтвердив спортивний директор клубу Кіке Карсель.

Зазначимо, що нинішній контракт Мічела з Жироною спливає влітку 2024 року.

Після 32-х турів його команда йде на восьмому рядку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 44 набрані очки.