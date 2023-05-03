Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 2 травня 2023 року, 23:00.

У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж Реалом Сосьєдад та мадридським Реалом.

Учасники перегонів за "золотими" нагородами ще до початку гри дали зрозуміти, що готуватимуться радше до фінального протистояння в Кубку Іспанії цими вихідними, аніж боротимуться за перемогу в звітній зустрічі, власним стартовим складом.

У підсумку, "галактікос" боролись на рівних із суперниками лише в першій половині зустрічі, тоді як після перерви Едер Мілітао припустився жахливої помилки перед власним штрафним, а незабаром Даніель Карвахаль отримав червону картку за два швидких попередження.

"Біло-блакитні" на цьому тлі перехопили ініціативу та зрештою закрили звітне протистояння другим голом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Реал в іспанській Ла Лізі:

Реал Сосьєдад — Реал 2:0

Голи: Кубо, 47, Барренечеа, 86

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Елустондо, 63), Субельдія (Пачеко, 64), Ле Норман, Муньйос — Субіменді — Кубо (Барренечеа, 74), Меріно, Давід Сільва (Ільярраменді, 89), Оярсабаль — Серлот (Карлос Фернандес, 74).

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо – Себальйос, Чуамені, Кроос (Васкес, 63) – Асенсіо (Аррібас, 82), Маріано (Альваро, 59), Родріго.

Попередження: Горосабель — Карвахаль, Себальйос, Начо, Родріго.

Карвахаль, 61