Іспанія

Завершився матч Ла Ліги.

Реал в рамках поєдинку тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії грав на виїзді проти Реала Сосьєдад.

Баски гостріше виглядали в першій половині гри, проте голи вболівальники так і не побачили. В другому таймі Реал Сосьєдад все ж досяг свого — гол на свій рахунок записав Такефуса Кубо.

Згодом справи Реала стали ще гірше — дві жовтих картки за вісім хвилин отримав Даніель Карвахаль, а під завісу гри господарі забили ще раз та зняли усі питання щодо переможця.

Реал Сосьєдад — Реал 2:0

Голи: Кубо, 47, Барренечеа, 86

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Елустондо, 63), Субельдія (Пачеко, 64), Ле Норман, Муньйос — Субіменді — Кубо (Барренечеа, 74), Меріно, Давід Сільва (Ільярраменді, 89), Оярсабаль — Серлот (Карлос Фернандес, 74)

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо – Себальос, Чуамені, Кроос (Васкес, 63) – Асенсіо (Аррібас, 82), Маріано (Альваро, 59), Родріго

Вилучення: Карвахаль, 61