Іспанія

Завершилися два матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках 33 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко здобув розгромну перемогу над Кадісом.

Підопічні Дієго Сімеоне відправили у ворота суперника п'ять м'ячів, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги у цьому протистоянні.

Атлетіко — Кадіс 5:1

Голи: Грізманн, 2, 27, Мората, 49, Карраско, 57 (пен.), Моліна, 73 — Лосано, 72

У паралельному матчі Хетафе приймав на своєму полі Сельту.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Унала на третій хвилині, який приніс мінімальну перемогу Хетафе.

Хетафе — Сельта 1:0

Гол: Унал, 3

Вилучення: Айду, 77 (Сельта)