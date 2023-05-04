Завершилися два матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії.
Атлетіко - Кадіс, getty images
04 травня 2023, 00:56
У рамках 33 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко здобув розгромну перемогу над Кадісом.
Підопічні Дієго Сімеоне відправили у ворота суперника п'ять м'ячів, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги у цьому протистоянні.
Атлетіко — Кадіс 5:1
Голи: Грізманн, 2, 27, Мората, 49, Карраско, 57 (пен.), Моліна, 73 — Лосано, 72
У паралельному матчі Хетафе приймав на своєму полі Сельту.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Унала на третій хвилині, який приніс мінімальну перемогу Хетафе.
Хетафе — Сельта 1:0
Гол: Унал, 3
Вилучення: Айду, 77 (Сельта)