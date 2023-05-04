Іспанія

Також аргентинець хоче повернути свій десятий номер.

Ліонель Мессі має дві умови повернення до Барселони – вони стосуються ігрового номера та контракту, повідомляє AS.

За інформацією джерела, форвард ПСЖ повернеться в каталонський клуб, тільки якщо йому надішлють схвалений Ла Лігою контракт і дадуть гарантії, що він гратиме під десятим номером.

Барселоні буде непросто виконати першу умову, оскільки клуб має скоротити фонд заробітної плати на 205 мільйонів євро.

З другою умовою також є складності – Ансу Фаті, який грає під "десяткою", не хоче відмовлятися від ігрового номера.

У поточному сезоні Мессі провів 28 матчів за ПСЖ у Лізі 1: на його рахунку 15 голів та 15 асистів.