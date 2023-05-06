Іспанія

Колишній футболіст прокоментував чутки довкола португальської зірки.

Португальський нападник Кріштіану Роналду, судячи з остатніх новин, ненадовго затримується на розкішному контракті від аравійського Ан-Насра та вже скоро може повернутись до виступів за європейські клуби.

У тому числі, ЗМІ пророкують досвідченому виконавцю варіант із мадридським Реалом, у складі якого він уже встиг свого часу встановити чимало рекордних показників.

Останні чутки довкола 38-річного виконавця прокоментував колишній зірковий футболіст головного опонента "галактікос", каталонської Барселони, Рівалдо.

"Я розумію, що контракт, який він підписав, є непорушним, але Саудівська Аравія є закритою країною, і грати у футбол там не так просто, як ви думаєте. Тому бувають моменти розчарувань і роздумів над майбутнім.

Було б непогано і для нього, і для футболу, якби він повернувся до Реала, щоб завершити там кар'єру.

Звичайно, вболівальникам доведеться зрозуміти, що вони не можуть очікувати від нього того ж, що було в 25 або 26 років, але він все одно може допомогти клубу виграти більше трофеїв", — заявив бразильський екс-виконавець.

За Ан-Наср Роналду провів 15 матчів, забивши 12 м’ячів та віддавши дві гольові передачі.