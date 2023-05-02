Португалець не хоче залишатись в Ан-Насрі.
Кріштіану Роналду, getty images
02 травня 2023, 19:34
Кріштіану Роналду незадоволений своїм знаходженням в стані представника Саудівської Аравії Ан-Насра, повідомляє видання El Nacional.
Стверджується, що португалець хоче повернутись в Реал. Втім, Флорентіно Перес не готовий підписати його в якості гравця.
Президент мадридського Реала готовий запропонувати Кріштіану Роналду посаду посла клуба або щось схоже.
Зазначимо, що контракт португальського гравця з Ан-Насром діє до літа 2025 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ан-Наср Роналду залишився без президента — в клубі йдуть відставки одна за іншою.