Іспанія

Гравець довго вагався перед підписанням угоди.

Каталонська Барселона поступово підходить до прийдешньої літньої трансферної кампанії в умовах тривалої фінансової кризи.

Однак "блаугранас" при цьому вже встигли досягти домовленості та підписати контракт із центральним захисником баскського Атлетіка Іньїго Мартінесом.

Було відомо, що угоду розраховано строком на два роки, після чого місцева преса дізналась про додаткові умови для 31-річного футболіста.

Заробітна платня іспанця становитиме 9 млн євро на рік, що приблизно дорівнює тому, що він наразі отримує в Країні Басків.

При цьому агенти Мартінеса наполягли на тому, щоб у його контракті було передбачено окремий пункт, згідно з якого Іньїго матиме можливість піти в оренду до іншої команди, якщо Барса не зможе зареєструвати його на наступний сезон.

У поточному футбольному році майбутній новачок каталонців зіграв 18 матчів, забивши один гол.