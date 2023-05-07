Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів фіналу Кубка Іспанії, що відбувся 6 травня 2023 року, 23:00.

У вирішальному протистояння цьогорічного розіграшу Кубку Іспанії на полі стадіону Естадіо де ла Кортуха в Севільї зустрілись мадридський Реал та Осасуна.

Команда Ягобо Аррасате погано ввійшла в гру, пропустивши вже на другій хвилині за підсумком сольного проходу Вінісіуса та передачі під розстріл воріт для Родріго.

Після цього команда Карло Анчелотті влаштувала серію набігів на чужі володіння, але не мала під час них особливого успіху.

Тим часом гості зуміли відігратись після початку другого тайму, проте гол Торре, нехай і ефектний, не протримав рівність за рахунком достатньо довго. А коли Реал збив удруге, то сил на черговий порятунок у Осасуни просто не залишалось.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Осасуна в Кубку Іспанії:

Реал — Осасуна 2:1

Голи: Родріго, 2, 70 — Торро, 57

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга — Вальверде, Чуамені (Рюдігер, 70), Кроос (Модрич, 81) — Родріго (Асенсіо, 89), Бензема, Вінісіус.

Осасуна: Еррера — Монкайола, Арідане, Д. Гарсія, Крус — Аймар, Торро, Гомес — Р. Пенья (Р. Гарсія, 75), Будімір (Авіла, 69), Абде (Барха, 75).

Попередження: Мілітао, Вінісіус, Камавінга, Вальверде, Куртуа — Монкайола, Д. Гарсія, Барха, Ібаньєс