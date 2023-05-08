Іспанія

Італієць продовжить тренувати іспанську команду.

Карло Анчелотті залишиться у Реалі, повідомляє журналіст Marca Рамон Альварес де Мон.

Два тижні тому мадридський клуб дав тренеру зрозуміти, що він залишиться на чолі команди наступного сезону.

Анчелотті очолює Реал із 2021 року. Контракт італійського фахівця діє до кінця сезону-2023/24.

Зазначимо, що цього сезону Реал виграв Суперкубок Європи, Клубний чемпіонат світу та Кубок Іспанії. Також Реал зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.