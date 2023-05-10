Іспанія

Іспанець прокоментував чутки про відхід з Барселони.

Валенсія міцно перебувала в болоті більшу частину цього сезону. Залишилося п’ять ігор, і все ще існує велика ймовірність того, що вони понизяться до другого рівня іспанського футболу.

Команда сидить на 17-му місці, лише різниця м’ячів не дозволяє їм опинитися в зоні вильоту. Ці майбутні п'ять матчів стануть найбільш важливими за багато років для "Лос Чес".

Ферран Торрес дав коментар й сказав Sport, що він дуже хоче, щоб його колишня команда не вилетіла цього сезону.

"Валенсія повинна бути в Ла Лізі і бути серед найкращих в Іспанії. Сподіваюся, їм вдасться врятувати якомога швидше".

Торрес також зізнався, що хотів би повернутися до Валенсії в якийсь момент своєї кар'єри.

"Я ніколи не зачиняв двері. Сподіваюся, колись я зможу повернутися до Валенсії . Я завжди казав це: це був мій клуб, і це клуб, який мені найбільше подобається".

Торрес може переїхати туди цього літа, оскільки він залишається одним із ймовірних кандидатів залишити Барселону, бо лідери Ла Ліги прагнуть покращити своє фінансове становище перед наступним сезоном.