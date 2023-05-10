Іспанія

Вихованець каталонської школи футболу вперше в кар’єрі гратиме за межами рідного регіону.

Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс свого часу завершив підготовку в футбольній академії каталонської Барселони, у складі якої зрештою дебютував 13 вересня 2008 року в матчі іспанської Ла Ліги проти Расінга (1:1) під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Із тих пір минуло чимало часу, а на особистому рахунку вже 34-річного іспанця з’явилось 719 матчів (18 голів та 45 гольових передач) у складі "дорослої" команди Барси в усіх турнірах, до яких можна додати 143 гри (2 голи) в складі національної збірної Іспанії.

Проте наприкінці поточного сезону мав добігти до завершення чинний контракт поміж гравцем та клубом, який зрештою сторони вирішили не продовжувати, не дивлячись на тривалі перемовини.

Зрештою, офіційний сайт Барселони сповістив про завершення виступів свого вихованця в синьо-гранатовій футболці.

"Носити цю футболку було честю та джерелом гордості, але всьому має прийти кінець. Рішення було нелегким, але його час настав.

Я дякую всім, хто супроводжував мене в цій подорожі, а також членам клубу та його вболівальникам", — заявив іспанський виконавець у своєму прощальному відео.

Бускетс перебував у системі Барси з 2005 року й відтоді провів у клубі 18 сезоні, здобувши 3 Кубки чемпіонів (2008/09, 2010/11, 2014/15), 3 титули Чемпіона світу серед клубів (2010, 2012, 2016), Суперкубок УЄФА (2010, 2012, 2016), титул Чемпіона Іспанії (2008-2011, 2012/13, 2014-16, 2017-2019), Кубок Іспанії (2008/09, 2011/12, 2014-18, 2020/21), Суперкубок Іспанії (2009-12, 2013/14, 2016/17, 2018/19, 2022/23), а також Кубок світу (2010) та Трофей Анрі Делоне (2012) в складі збірної Іспанії.

A life in Blaugrana 🫶 pic.twitter.com/H0IzFmXhdN — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2023

У поточному сезоні на рахунку Серхіо 39 матчів та чотири гольові передачі.