Іспанія

Півзахисник вирішив не подовжувати угоду.

Барселона довгий час працювала над підписанням нового контракту з ветераном команди Серхіо Бускетсом, але не досягла свого.

Як повідомляє журналіст видання Marca Луіс Рохо, іспанський футболіст все ж ухвалив рішення покинути команду наприкінці сезону, коли його контракт завершиться.

Цього сезону Серхіо Бускетс провів 26 матчів у Ла Лізі і відзначився чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що досвідчений півзахисник готовий залишитись в Барселоні, якщо Мессі повернеться.