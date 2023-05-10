Іспанія

Аргентинець відреагував на новину про відхід іспанського опорника з Барселони.

Напередодні стало відомо, що опорний півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс кине клуб наприкінці поточного сезону.

Колишній нападник "блаугранас" Ліонель Мессі, який нині виступає за Парі Сен-Жермен, відреагував на цю новину.

"На полі ти – п’ятірка, але як гравець і людина – десятка, Бусі.

Бажаю всього найкращого на новому етапі життя, як тобі, так і твоїй родині. Дякую тобі за те, що ти був на полі та поза ним, ми провели стільки моментів разом.

Деякі з них – складні, але також було й багато хороших. Вони залишаться назавжди! Міцно обіймаю", — написав Ліонель Мессі в Instagram.