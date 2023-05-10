Аргентинець відреагував на новину про відхід іспанського опорника з Барселони.
Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс, getty images
10 травня 2023, 22:22
Напередодні стало відомо, що опорний півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс кине клуб наприкінці поточного сезону.
Колишній нападник "блаугранас" Ліонель Мессі, який нині виступає за Парі Сен-Жермен, відреагував на цю новину.
"На полі ти – п’ятірка, але як гравець і людина – десятка, Бусі.
Бажаю всього найкращого на новому етапі життя, як тобі, так і твоїй родині. Дякую тобі за те, що ти був на полі та поза ним, ми провели стільки моментів разом.
Деякі з них – складні, але також було й багато хороших. Вони залишаться назавжди! Міцно обіймаю", — написав Ліонель Мессі в Instagram.