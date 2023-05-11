Іспанія

Президент Прімери розповів щодо свого ставлення до мадридського клубу.

Можна з упевненістю сказати, що Хавьєр Тебас і Флорентіно Перес не зустрічаються віч-на-віч. У першого були проблеми з президентом Реала ще до фіаско в європейській Суперлізі, але це ще більше зіпсувало їхні стосунки.

Тебас категорично проти Суперліги, яку очолює Перес, а також президент Барселони Жоан Лапорта.

Незважаючи на це, він все ще хоче успіху Реала, особливо в Лізі чемпіонів. Як повідомляє Коуп (через Sport), Тебас пояснив, що хоче, щоб "Лос-Бланкос" зберегли свою корону з минулого сезону, хоча він зробив досить іронічну оцінку щодо Переса.

"Реал Мадрид показує дуже хороші результати, і я піду з Реалом (щоб виграти Лігу чемпіонів). Я мадридист, але не флорентініст".

Тебас викликав гнів прихильників Барселони та Реала своїми коментарями щодо кількох питань, що стосуються обох клубів, і його наступні слова навряд чи сприймуть серйозно в офісі президента мадридців.