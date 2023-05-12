Іспанія

Французький вінгер може змінити клуб цього літа за 50 мільйонів євро.

Нападник Усман Дембеле може пов'язати своє майбутнє із Барселоною, яка запропонувала йому новий контракт. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між босами "блаугранас" та 25-річним французом продовжуватимуться, оскільки це лише перша пропозиція.

Незважаючи на те, що влітку Дембеле має змогу залишити Барселону за 50 мільйонів євро, сам футболіст хоче лишитися.

Головний тренер каталонського клубу Хаві також вважає його недоторканним у своїй команді.

У поточному сезоні Усман Дембеле провів на клубному рівні 30 поєдинків, в яких він забив 8 голів та віддав 7 результативних передач.