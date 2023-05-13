Іспанія

Німець має намір перейти до каталонської команди.

Ілкай Гюндоган погодився перейти до Барселони на правах вільного агента, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, під час останніх зустрічей Ілкай дав зрозуміти, що хоче перейти до Барселони. Заради цього він знизив вимоги щодо зарплати, оскільки каталонці пропонують йому стабільність за рахунок тривалішого терміну контракту, ніж дає Манчестер Сіті.

Гюндоган не став продовжувати контракт із "міщанами", оскільки йому дають контракт на рік із можливістю продовження ще на сезон.

Зарплата, яку пропонує Сіті, вища, ніж та, що дає Барселона, але нижча за ту, що він отримує за нинішньою угодою (10,5 млн євро на рік після сплати податків).

Наголошується, що Барселона запропонує йому контракт терміном на три сезони. Коли він закінчиться, Гюндогану буде 35 років – це влаштовує гравця.

Цього сезону у 32-річного капітана Сіті 7 голів та 5 результативних передач у 46 матчах за клуб у всіх турнірах.