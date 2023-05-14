Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 13 травня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж мадридськими Реалом та Хетафе.

Напружене протистояння під вивіскою дербі подарувало нам позбавлений реальних гольових моментів перший тайм, у якому господарі поля мали перевагу за володінням м’ячем, проте лише одного разу поцілили в площину чужих воріт.

Але вже після перерви перевага команди Карло Анчелотті стала просто кричущою, після чого залишалось лише дочекатись моменту, коли "галактікос" відкриють рахунок.

Це сталось на 70 хвилині, коли Марко Асенсіо відзначився з передачі Лукаса Васкеса й таким чином фактично поставив крапку в цьому закритому протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Хетафе в іспанській Ла Лізі:

Реал — Хетафе 1:0

Гол: Асенсіо, 70

Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Начо, Менді (Кроос, 46) — Себальос (Модрич, 61), Чуамені, Камавінга (Одріосола, 84) — Вальверде (Маріано, 61), Асенсіо, Азар (Вінісіус, 61).

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Митрович, Альдерете, Альварес (Амаві, 84) — Аленья (Сеоане, 74), Даконам, Максимович — Порту (Мунір, 65), Майораль (Альгобія, 65), Мата (Анхільєрі, 65).

Попередження: Камавінга, 41 — Мата, 28, Альдерете, 60, Іглесіас, 83, Сеоане, 90+2.