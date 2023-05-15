Іспанія

Легендарний бразилець прокоментував рішення не на користь клубу з Іспанії.

Президент Реала Вальядолід Роналдо Назаріо висловив у Твіттері свою огиду через суддівство у матчі проти його клубу.

Спочатку в першому таймі Вальядолід міг лишитися у більшості, тому що захисника Севільї Лоїка Баде слід було вилучити за те, що він збив Кайла Ларіна, який мав би пробити по воротах.

Також арбітр дав свисток на перерву після завершення стандарту, коли Серхіо Ескудеро влучив у сітку.

Бразилець Роналдо відчув, що ці рішення перевернули гру на користь Севільї, і "Лос Нервіоненсес" підсумково виграли з рахунком 3:0. На момент обох інцидентів він був 0:0.

Роналду написав у Twitter, що це може змінити весь сезон.

"Недопустимо те, що сталося сьогодні в матчі! Досі ми мовчали, намагаючись виправдати своє невдоволення офіційними засобами, зустрічами та петиціями, уникаючи публічного викриття. Та досить уже! Це професійний футбол і ми вимагаємо пояснень. Помилки такого масштабу можуть змінити весь сезон".

"Але нехай буде ясно одне: ми будемо боротися з усім і всім, тому що ми Реал Вальядолід. Наша команда, наші вболівальники і наше місто віддали все, і ніхто цього в нас не забере".

Твіттер -акаунт також не стримався, заявивши, що те, що сталося, не дивно для них: "Ми не просимо, щоб вони нам нічого давали, лише щоб вони нічого в нас не забирали".

Мер Вальядоліда Оскар Пуенте навіть вийшов на Cadena Cope після матчу, щоб також висловити свою огиду.

"Це та соломинка, яка ламає спину верблюду. Вальядоліду так не пощастило з рішеннями, я не можу пригадати жодної команди, яка б скаржилася на поразку від нас через грубі помилки".

Вальядолід лише на очко випереджає конкурентів в боротьбі за збереження прописки.