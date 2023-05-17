Іспанія

Бразилець в майбутньому може змінити команду.

Агент Вінісіуса пролив світ на плани бразильської суперзвезди на майбутнє — гравець може перебратися в АПЛ.

"Я не бачу, щоб це відбулось прямо зараз, але хто знає, такі речі змінюються у футболі, і є речі, які ви ніколи не очікуєте. Я б просто сказав, що якщо він коли-небудь покине Реал Мадрид, немає сенсу в тому, щоб бути десь ще, крім АПЛ", — сказав він The Telegraph.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів 50 матчів на клубному рівні: на його рахунку 20 голів та 18 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вінісіус продовжив контракт з Реалом минулого літа до кінця сезону-2026/27.