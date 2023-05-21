Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 35-го туру Прімери, який пройде 21 квітня та розпочнеться о годині 19:30.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Валенсія та Реал. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

ВАЛЕНСІЯ — РЕАЛ

НЕДІЛЯ, 21 ТРАВНЯ, 19:30. МЕСТАЛЬЯ, ВАЛЕНСІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

У першому колі Реал переміг суперника, як і в півфіналі суперкубку. Марко Асенсіо та Вінісіус Жуніор забили по голу.

Реал фаворит і цього разу. Команда Анчелотті хоче дещо підправити власне его після болючої поразки від Манчестер Сіті, "вершкові" будуть повні рішучості.

І була б нинішня Валенсія суперником хоча б у середньому тонусі, то й виникли б перестороги щодо гри Реала в наступній зустрічі. "Кажани" наче й непогано розпочинали сезон, проте наразі борються за збереження прописки.

Потрібно лише набирати очки, тому протистояння обіцяє бути дуже напруженим. Реал може програти на виїзді, в історії було багато подібних прецедентів, втім подивимося.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Гюмерт, Озкачар, Гая — Муса, Гонсалес — Кастільєхо, Алмейда, Ліно — Кавані

Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Алаба, Фернандес — Модрич, Чуамені, Себальйос — Вінісіус, Бензема, Асенсіо

Не зіграють: —

Під питанням: Габріель, Андре, Діакабі —

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