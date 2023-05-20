Завершився матч Ла Ліги.
Жирона - Вільярреал, getty images
20 травня 2023, 16:56
Жирона в рамках поєдинку тридцять п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Вільярреал.
Гості відкрили рахунок вже на дев'ятій хвилині зустрічі зусиллями Піно, проте вже в середині тайму Лопес встановив паритет.
Здавалось, що команди так і завершать матч, проте вже в компенсований час Жерар Морено приніс три бали Вільярреалу.
Віктор Циганков вийшов на поле зі стартових хвилин, проте так й не зміг відзначитись результативною дією, провівши весь поєдинок.
Жирона — Вільярреал 1:2
Голи: Лопес, 24 — Піно, 9, Ж. Морено, 90+4
Жирона: Гассаніга – Арнау, Буено, Хуанпе, Гутьєррес – Давід Лопес (Еррера, 59) – Коуто (Рейньїр, 72), Циганков, Мартін, Рікельме – Кастельянос (Стуані, 59)
Вільярреал: Рейна – Фойт (Феменія, 68), Манді, Куенка, Педраса (А. Морено, 62) – Терратс (Ло Чельсо, 62), Капу – Чуквезе (Ж. Морено, 62), Баена, Піно – Джексон