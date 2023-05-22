Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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22 травня 2023, 00:18
У рамках 35 туру іспанської Ла Ліги Севілья на своєму полі приймала Бетіс.
Господарі та гості не зуміли відзначитися забитими голами, тож поєдинок так і завершився нічиєю – 0:0.
Севілья – Бетіс 0:0
Севілья: Дмитрович – Монтьєль (Навас, 82), Рекік, Гудель, Теллес (Акунья, 82) – Ракітич, Гує – Ламела, Олівер (Сусо, 50), Папу Гомес (Хіль, 70) – Рафа Мір (Ен-Несірі, 70).
Бетіс: Браво — Сабалі, Песселья, Луїс Феліпе, Абнер (Міранда, 80) — Гвідо Родрігес, Карвалью (Акуоку, 71) — Луїс Енріке (Родрі, 46), Каналес (Хоакін, 80), Айосе Перес — Борха Іглесіас (Хуанмі, 65).
Попередження: Монтьєль, 33, Рекік, 45+1 — Луїс Енріке, 27, Акуоку, 83.
Вилучення: Міранда, 87.