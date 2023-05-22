На 22-річного футболіста є високий попит.
ГІОРГІ МАМАРДАШВІЛІ, GETTY IMAGES
22 травня 2023, 20:45
Гіоргі Мамардашвілі привернув увагу з боку англійських, іспанських та португальських команд, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, до 22-річного футболіста виявляють інтерес Тоттенгем, Астон Вілла, Вільярреал, Атлетіко та Порту.
Контракт грузина з Валенсією розрахований до літа 2027 року. Клаусула – 108 мільйонів євро, проте "кажани" готові продати свого голкіпера дешевше.
Цього сезону Мамардашвілі провів 39 матчів за Валенсію у всіх турнірах.