Футболісту некомфортно грати правого захисника.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
23 травня 2023, 14:47
Жюль Кунде може залишити Барселону, повідомляє журналіст Relevo Тоні Хуанмарті.
За його інформацією, француз повідомив клубу, що готовий вислухати будь-які пропозиції, які можуть надійти.
Жюлю некомфортно грати в ролі крайнього захисника, але вважає, що його можуть продовжити випускати на цій позиції.
Днями француз поговорив із головним тренером Хаві, який уже в курсі планів гравця.
Цього сезону Ла Ліги Кунде провів 27 матчів: на його рахунку один гол і три результативні передачі.