Іспанія

Футболісту некомфортно грати правого захисника.

Жюль Кунде може залишити Барселону, повідомляє журналіст Relevo Тоні Хуанмарті.

За його інформацією, француз повідомив клубу, що готовий вислухати будь-які пропозиції, які можуть надійти.

Жюлю некомфортно грати в ролі крайнього захисника, але вважає, що його можуть продовжити випускати на цій позиції.

Днями француз поговорив із головним тренером Хаві, який уже в курсі планів гравця.

Цього сезону Ла Ліги Кунде провів 27 матчів: на його рахунку один гол і три результативні передачі.