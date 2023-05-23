Іспанія

Клуб нарешті дав свої коментарі.

Барселона офіційно прокоментувала відеозвернення своїх футболістів — Серхі Роберто та Алекса Бальде, які звернулися до російських уболівальників та подякували їм за підтримку.

Це відео викликало негативну реакцію, внаслідок чого каталонському клубу довелося давати офіційні коментарі.

Однак, варто зазначити, після того, як запис з'явився на офіційному сайті, незабаром він був видалений. Однак у Мережі залишились скріншоти офіційної заяви Барселони.

"Ми наголошуємо на нашій прихильності до мирного вирішення конфлікту та віри в цінність спорту як інструменту для об'єднання народів. Ми ще раз висловлюємо свою підтримку українського народу і глибоко шкодуємо, що це звернення образило наших уболівальників в Україні.

Президент Жоан Лапорта висловив свою підтримку ще у березні 2022 року українським спортсменам та запропонував допомогу всім українцям, які шукають притулку у Каталонії. Він виступив проти війни, яку назвав "невиправданою" та згадав усіх українських спортсменів та спортсменок, які були частиною нашого клубу.

Наша допомога не обмежувалася словами – ми організували намети для збирання товарів першої необхідності для новонароджених та маленьких дітей, а також провели соціально-педагогічні та спортивні заходи для українських біженців у Каталонії. У рамках цієї кампанії ми зібрали понад 17 тисяч кілограмів дитячого харчування та інших продуктів першої потреби.

Ми не забули наших уболівальників в Україні та продовжуємо пропонувати їм нашу повну підтримку. Ми проводили соціально-педагогічні та спортивні заходи для українських біженців у Каталонії, щоб надати емоційну підтримку та заохотити молодих українців до фізичної активності.

Ми сподіваємося, що незабаром наші вболівальники в Україні зможуть жити у світі на своїй батьківщині, і ми продовжуватимемо підтримувати їх у будь-який можливий спосіб", — сказано в заяві, яка була видалена з офіційного сайту.

Раніше цю ситуацію прокоментував польський нападник Барселони Роберт Левандовські.