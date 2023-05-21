Іспанія

Польський нападник дав свій коментар.

Барселона привітала зі своїм чемпіонством р осійських уболівальників клубу. У ролику взяли участь захисник Алекс Бальде та півзахисник Серхі Роберто. Вони подякували р осійським фанатам за підтримку, а також назвали їх частиною перемоги.

Розгорівся скандал щодо такої події. Ситуацію прокоментував польський нападник Барселони Роберт Левандовські.

"Суперечливе відео Бальде і Роберто? Я дізнався про нього через деякий час, і, м'яко кажучи, був дуже здивований. Я поцікавився в клубі ситуацією і знаю, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі з представниками ЗМІ, які володіють правами на трансляцію Ла Ліги.

У таких ситуаціях гравці часто навіть не знають, з ким розмовляють. Це, звичайно, не є виправданням, тому що, очевидно, про щось не подбали, і в результаті вийшло дуже погано.

Наскільки мені відомо, клуб збирається вжити якихось заходів у відповідь на ситуацію, що склалася", — наводить слова Роберта Левандовські sport.interia.pl.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова відпустити Альбу безкоштовно влітку.