Іспанія

Аргентинець прокоментував нещодавню ситуацію з Вінісіусом.

Тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне висловив свою думку щодо расових образ Вінісіуса Жуніора.

Після шокуючого десятого розслідування щодо расових образ бразильця обурення було міжнародним і з тих пір стало головною темою для розмов в Іспанії.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес засудив расизм і попросив футбол поглянути на свою культуру образи гравців і менеджерів ширше. Керівник Реала Карло Анчелотті погодився з Хаві, але також хотів, щоб були вжиті радикальні заходи.

Тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне сказав MD, що це можливість змінити Іспанію.

"Це дає нам можливість покращувати ситуацію. З цих безперервних ситуацій давайте подивимося на людей (причетних). Це набагато глибше, тому що ми говоримо про 19, 20, 23 років. Це молоді хлопці, які навіть не знають, що роблять. Я б цим скористався, це чудова можливість сказати, що досить. В Іспанії ми всі звикли жити дуже добре, а хто не хоче, тому доведеться відчувати футбол по-іншому".

Його запитали, чи це точка неповернення для Іспанії та іспанського футболу, але Сімеоне не хотів глибше вникати в це, а радше дивився на освіту як на вихід.

"Я не хочу відходити від того, що висловив раніше. Люди всі готові допомогти. Ми повинні допомогти. У будь-яких ситуаціях зі своїх позицій ми повинні допомагати. Не помиляйтеся, це не футбольна проблема, це соціальна проблема. Ви повинні діяти в цій сфері".

Після матчу Вінісіус написав у Twitter, що Іспанія є "расистською країною", що викликало багато реакцій. Сімеоне не поділяв такої точки зору.

"Іспанія не є расистською країною. Зрозуміло, що саме тоді, коли виникають такі ситуації, ви можете надати їм більше видимості. Нас, хто піддається цьому, бачать більше, але це також зустрічається на вулиці. Для мене важливо не те, що відбувається на стадіоні, а те, що відбувається на вулиці, і про молодь треба піклуватися".

Його також запитали про расові образи, яких зазнав Дієго Коста під час перебування в Іспанії, але Сімеоне не хотів відходити від теми.

"Я нічого не виправдовую і зосереджусь на тому, що сталося у Валенсії. Це набагато глибше, набагато більше, але, враховуючи з ким це сталося, з Реалом, це набагато колосальніше. Це трапляється з гравцями, тренерами, суддями, лайнсменами, ви це знаєте".

Вінісіус зіштовхнувся з расовими викриками з трибун Местальї в матчі Реалу проти Валенсії.